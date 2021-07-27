Роман ГРИГОРЧУК: «Пока ни с кем не вел переговоров»

Известный тренер – о своем будущем

  • 27.07.2021 19:33
  • 503 просмотра
  • 1 комментарий
Роман ГРИГОРЧУК: «Пока ни с кем не вел переговоров»
© УЕФА. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своих дальнейших планах после ухода с поста главного тренера «Шахтера» из Солигорска:

– Нет, я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать немного позже.

– Будете рассматривать предложения только от клубов УПЛ? Или готовы поработать в первой и второй лигах?
– Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать о всем остальном буду позже.

– Почему покинули солигорский «Шахтер»? В клубе не поверили, что команда сможет отыграться после поражения в первом матче с «Фолой» (1:2) в отборе ЛК?
– Все, что можно было сказать, я уже сказал, чтобы людям были понятны причины и все остальное.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 27.07.2021 19:49
    0
    Давай в сборную,хватит дурня гонять Рома.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 27.07.2021 19:49
    0
    Давай в сборную,хватит дурня гонять Рома.
    Ссылка
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