Роман ГРИГОРЧУК: «Пока ни с кем не вел переговоров»

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своих дальнейших планах после ухода с поста главного тренера «Шахтера» из Солигорска:

– Нет, я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать немного позже.

– Будете рассматривать предложения только от клубов УПЛ? Или готовы поработать в первой и второй лигах?

– Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать о всем остальном буду позже.

– Почему покинули солигорский «Шахтер»? В клубе не поверили, что команда сможет отыграться после поражения в первом матче с «Фолой» (1:2) в отборе ЛК?

– Все, что можно было сказать, я уже сказал, чтобы людям были понятны причины и все остальное.