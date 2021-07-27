Нефтчи – Олимпиакос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» – «Олимпиакос».

«Борются за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов действующие чемпионы Азербайджана и Греции.

Первый поединок в Пирее выиграл «Олимпиакос» со счетом 1:0 благодаря голу Камара в первом тайме. Отметим, что доигрывали встречу команды, имея по 10 футболистов в составе, но это никак не повлияло на итоговый результат.

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Нефтчи» идет на 248-м месте. «Олимпиакос» расположился на 37-й позиции.

В этом противостоянии поставлю на проход «Олимпиакоса», – сказал Козьбан.

Матч «Нефтчи» – «Олимпиакос» состоится 28 июля. Начало встречи – в 20:00.