Нефтчи – Олимпиакос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 2-го раунда квалификации ЛЧ

  • 27.07.2021 17:49
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Нефтчи – Олимпиакос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» – «Олимпиакос».

«Борются за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов действующие чемпионы Азербайджана и Греции.

Первый поединок в Пирее выиграл «Олимпиакос» со счетом 1:0 благодаря голу Камара в первом тайме. Отметим, что доигрывали встречу команды, имея по 10 футболистов в составе, но это никак не повлияло на итоговый результат.

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Нефтчи» идет на 248-м месте. «Олимпиакос» расположился на 37-й позиции.

В этом противостоянии поставлю на проход «Олимпиакоса», – сказал Козьбан.

Матч «Нефтчи» – «Олимпиакос» состоится 28 июля. Начало встречи – в 20:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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