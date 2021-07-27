Эрлинг ХОЛАНД: «Интерес Челси? Надеюсь, это слухи»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд прокомментировал интерес к себе со стороны «Челси»:

«Интерес «Челси»? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали.

Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, так как 175 млн евро — большие деньги за одного человека».