Эрлинг ХОЛАНД: «Интерес Челси? Надеюсь, это слухи»

Форвард «Боруссии» Дортмунд – о своем будущем

  • 27.07.2021 17:42
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Эрлинг ХОЛАНД: «Интерес Челси? Надеюсь, это слухи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Боруссии» Дортмунд прокомментировал интерес к себе со стороны «Челси»:

«Интерес «Челси»? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали.

Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, так как 175 млн евро — большие деньги за одного человека».

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Источник — Sky Germany

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