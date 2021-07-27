Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Сказал Роналду, что на нем больше ответственности»

Наставник «Ювентуса» - о роли Криштиану Роналду в команде

  • 27.07.2021 17:21
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Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Сказал Роналду, что на нем больше ответственности»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри оценил роль Криштиану Роналду в команде в предстоящем сезоне:

«У нас много молодых игроков, они повышают ценность клуба и являются будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи.

Кришитану великий чемпион и умный парень. Вчера я пообщался с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный сезон, и ответственности на нем больше, потому что команда молода».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» решил не продлевать контракт с Роналду. Он истекает летом 2022 года.

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Источник — ФК Ювентус

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