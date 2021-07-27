Массимильяно АЛЛЕГРИ: «Сказал Роналду, что на нем больше ответственности»

Главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри оценил роль Криштиану Роналду в команде в предстоящем сезоне:

«У нас много молодых игроков, они повышают ценность клуба и являются будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи.

Кришитану великий чемпион и умный парень. Вчера я пообщался с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный сезон, и ответственности на нем больше, потому что команда молода».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» решил не продлевать контракт с Роналду. Он истекает летом 2022 года.