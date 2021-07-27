Врач Металлиста 1925: «Пономарь получил серьезную травму»

Глава медслужбы «Металлиста 1925» Юрий Кривенко прояснил детали повреждения нападающего Виталия Пономаря, полученного в матче 1-го тура УПЛ против «Руха» (2:1).

«Растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. Решается вопрос, сделаем контрольное МРТ и через семь дней будет ясно — операция или консервативное лечение.

Это серьезная травма — от двух месяцев и больше.

Психологическое состояние Виталия — не очень, но что сделаешь — это футбол. Утром звонил и говорил, что все нормально, боли нет. В гипсе находится, учится ходить на костылях», — отметил Кривенко.