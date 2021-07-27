Валерий Кривенцов признан лучшим тренером 1-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига вместе со Всеукраинским объединением тренеров по футболу анализирует итоги стартового тура УПЛ сезона 2021/2022.
Новый сезон стартовал достаточно ярко, а на первый план вышли новички дивизиона. Единственным из тех, кто одержал победу, оказался «Металлист 1925», причем обыграл он львовский «Рух» (2:1), с которым ранее встречался в Первой лиге.
Таким образом, лучшим тренером 1-го тура УПЛ признан главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.
Источник — ФК Металлист 1925
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