Днепр-1 подпишет Гуцуляка

23-летний украинский полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк согласовал условия контракта с «Днепром-1». Соглашение футболиста с днепровским клубом будет заключено на четыре года.
Гуцуляк достанется «Днепру-1» не бесплатно. Сумма сделки не разглашается. Контракт игрока с «Десной» рассчитан до конца декабря 2022 года.
Алексей пропустил матч 1-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0) из-за дисквалификации. Гуцуляк был удален в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Зари». По новым правилам дисквалификация в Кубке переносится на матчи чемпионата.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.
Источник — ТаТоТаке
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