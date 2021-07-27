Днепр-1 подпишет Гуцуляка

23-летний украинский полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк согласовал условия контракта с «Днепром-1». Соглашение футболиста с днепровским клубом будет заключено на четыре года.

Гуцуляк достанется «Днепру-1» не бесплатно. Сумма сделки не разглашается. Контракт игрока с «Десной» рассчитан до конца декабря 2022 года.

Алексей пропустил матч 1-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0) из-за дисквалификации. Гуцуляк был удален в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Зари». По новым правилам дисквалификация в Кубке переносится на матчи чемпионата.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.