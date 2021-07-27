Тренер Ворсклы: «От таких игр можно сойти с ума»

Ассистент главного тренера «Ворсклы» Виктор Ульяницкий подвел итоги матча 1-го тура против «Днепра-1» (2:2). Наставник полтавчан Юрий Максимов не пришел на флэш-интервью из-за проблем со здоровьем.

«Такие игры замечательны для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. Все решила реализация. «Днепр-1» использовал свой минимум моментов, а мы не использовали приличное количество своих. Будем над этим работать.

Мы подходили к матчу через призму игры с КуПС. Дали нашим лидерам сыграть неполный матч. 2:2 — счет закономерный», — считает Ульяницкий.