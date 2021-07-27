Игорь КОГУТ: «В первом тайме мы были сонными мухами»

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал ничью с «Ворсклой» (2:2) в поединке 1-го тура УПЛ.

- Эмоциональность матчей в Полтаве уже стала традицией. Настраивались именно на такую ​​игру?

- Мы понимали, что в Полтаве никому не бывает легко, а нам здесь вдвое тяжелее. Поэтому настраивались на серьезную игру, противостояли представителю Украины в еврокубках и понимали, что будет тяжелая игра. Поэтому именно этого и ожидали.

- Насколько довольны результатом?

- Исходя из того, как шла игра, считаю, что 2:2 — неплохой результат. Минут 30 первого тайма мы провалили, и непонятно было, кто потратил силы в еврокубковом матче — мы или они. Затем стал получаться прессинг, появились моменты. Довбик мог забить в первом тайме, еще были моменты. И во втором тайме мы были свежими — это было заметно. Наверное, ключевым моментом стало удаление, которое повлияло на команду. Ребята завелись еще сильнее, стали биться за себя и за того парня. И в конце могли даже выиграть.

- Такое начало сезона придаст бодрости команде?

- Сто процентов! В первом тайме мы были каким-то сонными мухами. Полчаса, конечно, провалили. Поэтому шляпа слетела быстро в перерыве, и такая игра в начале сезона должна дать толчок для прогресса и получения очков.