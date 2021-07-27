Александр Сваток забил четвертый гол в свои ворота в УПЛ

Защитник днепрян повторил «рекорд» Вячеслава Чечера

  • 27.07.2021 12:32
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Александр Сваток забил четвертый гол в свои ворота в УПЛ
© СК Днепр-1. Александр Сваток борется за верховой мяч с Русланом Степанюком (№11))

В матче с «Ворсклой» (2:2) 26-летний защитник днепрян Александр Сваток четвертый раз в карьере поразил свои ворота в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил антирекорд УПЛ, принадлежащий Вячеславу Чечеру. Свой первый «самострел» Сваток совершил в рядах «Днепра» в апреле 2017 года в поединке с «Карпатами» (2:2). Перейдя в «Днепр-1», Александр в сентябре 2020-го «отличился» в матче с «Александрией» (1:4), а в декабре того же года во встрече с «Зарей» (0:1).

К слову, в чужие ворота Сваток забил в два раза меньше мячей - два.

Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины

Игрок

Дата

Клуб

Соперник

Минута

При

Счет

 

 

 

 

 

счете

матча

Вячеслав ЧЕЧЕР

21.08.2005

Металлург Д

Черноморец (д)

59’

2:0

3:2

 

19.04.2009

Металлург Д

Шахтер (д)

15’

0:0

1:2

 

05.08.2011

Металлург Д

Заря (г)

90+3’

0:0

0:1

 

18.04.2015

Металлург Д

Ильичевец (г)

64’

1:0

1:1

Александр СВАТОК

09.04.2017

Днепр

Карпаты (г)

27'

0:0

2:2

 

26.09.2020

Днепр-1

Александрия (г)

60'

0:2

1:4

 

06.12.2020

Днепр-1

Заря (г)

85'

0:2

1:3

 

26.07.2021

Днепр-1

Ворскла (г)

67'

1:1

2:2

Николай ЗУЕНКО

18.05.1992

Заря

Нефтяник (г)

10’

0:0

2:2

 

06.04.1995

Нива В

Торпедо (г)

27‘

1:0

2:4

 

04.10.1998

Прикарпатье

Шахтер (г)

87’

1:5

1:6

Кирилл ПЕТРОВ

23.07.2011

Кривбасс

Ильичевец (г)

31’

1:0

3:1

 

21.04.2012

Кривбасс

Металлург Д (д)

82’

1:1

1:2

 

10.03.2013

Говерла

Днепр (д)

68’

0:0

0:1

Игорь ПЛАСТУН

16.10.2010

Оболонь

Севастополь (д)

82’

2:1

2:2

 

13.08.2011

Оболонь

Металлист (д)

77’

3:2

3:3

 

29.09.2013

Карпаты

Таврия (д)

47’

0:0

2:1

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

19.08.2007

Карпаты

Динамо (г)

20'

1:1

3:7

 

10.11.2013

Металлист

Металлург Д (г)

80'

0:2

0:3

 

16.08.2015

Сталь Дз

Волынь (д)

29'

0:0

1:2

Андрей ГИТЧЕНКО

27.09.2015

Карпаты

Волынь (д)

79'

0:1

0:2

 

08.05.2016

Карпаты

Шахтер (д)

64'

1:0

1:2

 

11.09.2016

Александрия

Черноморец (г)

57'

0:0

0:1

Евгений ХАЧЕРИДИ

15.10.2016

Динамо

Черноморец (г)

90+4'

1:0

1:1

 

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

3'

1:0

3:4

 

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

88'

2:3

3:4

Сергей ЛЮЛЬКА

02.08.2014

Говерла

Металлург З (г)

64'

0:0

1:2

 

08.03.2015

Говерла

Ворскла (г)

30'

0:0

0:2

 

12.05.2018

Черноморец

Олимпик (г)

88'

0:0

0:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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      Yass, 27.07.2021 13:24
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      Yass, 27.07.2021 13:24
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