Александр Сваток забил четвертый гол в свои ворота в УПЛ

В матче с «Ворсклой» (2:2) 26-летний защитник днепрян Александр Сваток четвертый раз в карьере поразил свои ворота в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил антирекорд УПЛ, принадлежащий Вячеславу Чечеру. Свой первый «самострел» Сваток совершил в рядах «Днепра» в апреле 2017 года в поединке с «Карпатами» (2:2). Перейдя в «Днепр-1», Александр в сентябре 2020-го «отличился» в матче с «Александрией» (1:4), а в декабре того же года во встрече с «Зарей» (0:1).

К слову, в чужие ворота Сваток забил в два раза меньше мячей - два.

Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины