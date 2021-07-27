Луческу предоставил игрокам Динамо отдых после сборов

В распоряжении футболистов киевской команды два свободных дня

  • 27.07.2021 12:21
  • 1128 просмотров
  • 3 комментария
Луческу предоставил игрокам Динамо отдых после сборов
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» вернулось с длительных зарубежных сборов. Чемпион Украины пропустил первый тур УПЛ из-за переноса матча с «Минаем». Также на сентябрь был передвинут поединок за Суперкубок страны.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу предоставил команде почти два полных дня отдыха. Далее команда начнет подготовку к игре с «Вересом» в рамках второго тура УПЛ. Матч состоится 1 августа.

Во вторник, 27 июля, у «Динамо» будет выходной, а в среду состоится плановая вакцинация от коронавируса и релаксация. Некоторые игроки проведут индивидуальные занятия.

Вечером во вторник должна состояться встреча Мирчи Луческу и президента «Динамо» Игоря Суркиса. Ожидается, что главный тренер и президент киевлян решат некоторые кадровые вопросы, в том числе относительно будущего 28-летнего украинского форварда Владислава Кулача, который провел сборы с «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 12:48
    -1
    __Funny_Cat__, 27.07.2021 12:36
    крот не бомби
    твой шахтер и так долго терпели
    или вы думали , что кругом дураки и вечно будут смотреть на две команды рината в одном чемпионате ?
    ОПЗЖ - такое ОПЗЖ, как там спонсируется ваш клубец ваш за счет угля из ОРДЛО? Медведчука и Суркиса - на нары!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 27.07.2021 12:36
    +3
    cucumber, 27.07.2021 12:34
    эти блатные киевские мажоры вообще обнаглели, первый тур уже пропустили... динама отдыхает, так еще из Черноморца фарм клуб сделали. и это при том, что сами обвиняли в этом же Шахтер! Вот умора! наглые такие, ужас просто!
    крот не бомби
    твой шахтер и так долго терпели
    или вы думали , что кругом дураки и вечно будут смотреть на две команды рината в одном чемпионате ?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 12:34
    -4
    эти блатные киевские мажоры вообще обнаглели, первый тур уже пропустили... динама отдыхает, так еще из Черноморца фарм клуб сделали. и это при том, что сами обвиняли в этом же Шахтер! Вот умора! наглые такие, ужас просто!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 27.07.2021 12:36
    +3
    cucumber, 27.07.2021 12:34
    эти блатные киевские мажоры вообще обнаглели, первый тур уже пропустили... динама отдыхает, так еще из Черноморца фарм клуб сделали. и это при том, что сами обвиняли в этом же Шахтер! Вот умора! наглые такие, ужас просто!
    крот не бомби
    твой шахтер и так долго терпели
    или вы думали , что кругом дураки и вечно будут смотреть на две команды рината в одном чемпионате ?
    Ссылка
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