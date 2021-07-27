Луческу предоставил игрокам Динамо отдых после сборов

Киевское «Динамо» вернулось с длительных зарубежных сборов. Чемпион Украины пропустил первый тур УПЛ из-за переноса матча с «Минаем». Также на сентябрь был передвинут поединок за Суперкубок страны.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу предоставил команде почти два полных дня отдыха. Далее команда начнет подготовку к игре с «Вересом» в рамках второго тура УПЛ. Матч состоится 1 августа.

Во вторник, 27 июля, у «Динамо» будет выходной, а в среду состоится плановая вакцинация от коронавируса и релаксация. Некоторые игроки проведут индивидуальные занятия.

Вечером во вторник должна состояться встреча Мирчи Луческу и президента «Динамо» Игоря Суркиса. Ожидается, что главный тренер и президент киевлян решат некоторые кадровые вопросы, в том числе относительно будущего 28-летнего украинского форварда Владислава Кулача, который провел сборы с «Динамо».