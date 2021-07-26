Стало известно, когда футболисты Динамо вакцинируются от COVID-19

Тренеры и игроки команды пройдут процедуру в среду, 28 июля

  • 26.07.2021 18:54
  • 641 просмотр
  • 5 комментариев
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Стало известно, когда футболисты Динамо вакцинируются от COVID-19
© ФК Динамо Киев

Футбольный клуб «Динамо» несколько месяцев назад в порядке живой очереди подал в Минздрав заявку на вакцинацию сотрудников клуба от COVID-19.

Тренеры и игроки «Динамо» пройдут вакцинацию в среду, 28 июля. Также вместе с основной командой пройдет эту процедуру молодежный состав «Динамо». 26 июля вакцинацию проходят сотрудники клуба.

26 июля «Динамо» вернется в Киев с австрийского учебно-тренировочного сбора, а первый официальный матч проведет 1 августа на НСК «Олимпийский» против «Вереса».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 26.07.2021 20:01
    0
    Они и так бревна, а будет ещё хуже. Сочувствую
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.07.2021 19:52
    0
    .Zp0rt.., 26.07.2021 19:22
    Беженец, расскажи чем ваших обезьян донецких кололи?
    Создавай очередной аккаунт. Не благодари
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 19:37
    +2
    Как правило, у большинства людей на следующий день после вакцинации поднимается температура. Надеюсь в день игры все будут в норме.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 26.07.2021 19:22
    +3
    Alexander Киев, 26.07.2021 19:18
    кацапы с ЦСКА отправят им Спутник? как бонус за Шкурина
    Беженец, расскажи чем ваших обезьян донецких кололи?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.07.2021 19:18
    -8
    кацапы с ЦСКА отправят им Спутник? как бонус за Шкурина
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 26.07.2021 19:22
    +3
    Alexander Киев, 26.07.2021 19:18
    кацапы с ЦСКА отправят им Спутник? как бонус за Шкурина
    Беженец, расскажи чем ваших обезьян донецких кололи?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 19:37
    +2
    Как правило, у большинства людей на следующий день после вакцинации поднимается температура. Надеюсь в день игры все будут в норме.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 26.07.2021 20:01
    0
    Они и так бревна, а будет ещё хуже. Сочувствую
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.07.2021 19:52
    0
    .Zp0rt.., 26.07.2021 19:22
    Беженец, расскажи чем ваших обезьян донецких кололи?
    Создавай очередной аккаунт. Не благодари
    Ссылка
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