Стало известно, когда футболисты Динамо вакцинируются от COVID-19

Футбольный клуб «Динамо» несколько месяцев назад в порядке живой очереди подал в Минздрав заявку на вакцинацию сотрудников клуба от COVID-19.
Тренеры и игроки «Динамо» пройдут вакцинацию в среду, 28 июля. Также вместе с основной командой пройдет эту процедуру молодежный состав «Динамо». 26 июля вакцинацию проходят сотрудники клуба.
26 июля «Динамо» вернется в Киев с австрийского учебно-тренировочного сбора, а первый официальный матч проведет 1 августа на НСК «Олимпийский» против «Вереса».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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