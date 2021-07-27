Артем ДОВБИК: «Битва под Полтавой»

24-летний украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик, ставший героем выездного поединка 1-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:2), подвел итоги встречи.
«Битва под Полтавой», — прокомментировал Артем свежие фото в Instagram.
Довбик вышел на поле в стартовом составе «Днепра-1» и провел полный матч, отметившись забитыми мячами на 59-й и 72-й минутах поединка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.