Источник: Динамо нашло команду для Кадири

Киевское «Динамо» нашло клуб для опорника Мохаммеда Кадири.

По информации источника, ганский полузащитник продолжит карьеру в «Черноморце».

Отметим, что Кадири первую часть сезона 2020/21 играл в тульском «Арсенале» на правах аренды, а во второй части получил травму и за «Динамо» больше не играл.

Кадири станет 14-м футболистом, которого «Динамо» отдало «Черноморцу».