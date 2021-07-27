Источник: Динамо нашло команду для Кадири

Киевское «Динамо» нашло клуб для опорника Мохаммеда Кадири.
По информации источника, ганский полузащитник продолжит карьеру в «Черноморце».
Отметим, что Кадири первую часть сезона 2020/21 играл в тульском «Арсенале» на правах аренды, а во второй части получил травму и за «Динамо» больше не играл.
Кадири станет 14-м футболистом, которого «Динамо» отдало «Черноморцу».
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Источник — Telegram
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