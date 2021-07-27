Александр НАЗАРЕНКО: «Для победы над Ворсклой не хватило равных составов»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко прокомментировал ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 1-го тура УПЛ:

«Если честно, входить в такой матч трудно. Команды задали очень высокий темп, еще и удаление. Было трудно входить.

Плохо, что я не сдержал эмоций. Хорошо, что судья не показал мне красную карточку. Но я пошел за своего футболиста, как и требует тренер. Но это все эмоции.

Схема не является уже для нас новой. Мы сборы прошли именно под ней. Были проблемы с выходом из обороны, но ничего страшного, это только первый тур.

Чего не хватило для победы? Равных составов», - сказал Назаренко.