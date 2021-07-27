Лудогорец – Мура. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лудогорец» – «Мура»:

«Играют чемпионы Болгарии и Словении. Если «Лудогорец» – десятикратный чемпион Болгарии, то «Мура» в прошлом сезоне впервые в истории триумфально завоевала «золото» чемпионата Словении.

Первый поединок в Словении между «Мурой» и «Лудогорцем» завершился вничью 0:0. В предыдущем раунде «Лудогорец» победил в противостоянии с солигорским «Шахтером» (1:0, 1:0). «Мура» выиграла у северомакедонской «Шкендии» (1:0, 5:0). Обе команды еще не пропускали в этой квалификации Лиги чемпионов.

В рейтинге коэффициентов УЕФА «Лудогорец» находится на 58-й позиции, а «Мура» идет на 327-м месте.

Для меня это вообще сюрприз, что такая команда, как «Мура» играет в квалификации Лиги чемпионов. Мне кажется, что в повторном матче с «Лудогорцем» у них шансов не будет, и они вылетят. Я поставлю на победу «Лудогорца» в этой игре», – сказал Бартулович.

Матч «Лудогорец» – «Мура» состоится 28 июля. Начало встречи – в 21:00.