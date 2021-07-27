Тренер Днепра-1: «Когда в меньшинстве забиваешь – это всегда справедливо»

Тренер «Днепра-1» Юрий Беньо проанализировал боевую ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 1-го тура УПЛ:

«Думаю, что сегодняшняя игра была интересна для всех болельщиков, которые были на стадионе и у экранов телевизора, потому что действительно было много моментов и напряжения в игре. С нашей стороны мы пытались навязать свою игру, но было видно, что из-за большой паузы между прошлым чемпионатом и этим, у «Ворсклы» было преимущество в том, что они уже успели сыграть один официальный матч. Именно поэтому сопернику и было легче войти в игру, а нашим ребятам в первые 15-20 минут мешало волнение. Ну, а за второй тайм могу только сказать респект нашим ребятам, ведь забить два мяча в Полтаве не каждая команда сумеет.

Если взять по голевым моментам, которые возникали у одних и других ворот, то это была заслуженная ничья. Было бы несправедливо, если бы мы в конце игры пропустили. Хотя, вы видели, что даже в меньшинстве мы забили два мяча и имели возможности, чтобы забить третий. Когда ты в меньшинстве забиваешь - это всегда справедливо!

Арбитраж матча? У арбитров есть свои специалисты, так что пусть они оценивают их действия. Мы понимаем, что игра была напряженной, и было очень много единоборств, много отдано сил, поэтому и для арбитров эта игра была очень тяжелой, ведь никто не хотел уступать. Но и эмоций было много, особенно когда ты два месяца ждешь этого матча, и живешь ним, однако - это футбол», - сказал Беньо.