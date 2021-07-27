ПАВЕЛКО: «У руководства Ворсклы амбициозные планы по реконструкции арены»

Президент УАФ Андрей Павелко посетил матч первого тура УПЛ между «Ворсклой» и «Днепром-1» (2:2) и рассказал, что скоро полтавский клуб устроит реконструкцию стадиона.

«Поговорили с представителями Полтавщины о развитии футбольной инфраструктуры, в частности, в спортивном комплексе «Ворсклы», а также в регионе в целом, о перспективах детско-юношеского футбола региона.

Посетили матч первого тура УПЛ «Ворскла» - «Днепр-1». Уже на стадионе говорили с руководством полтавского клуба о предстоящей реконструкции арены. У руководителей клуба амбициозные планы, и это не может не радовать. Ну а сам матч закончился боевой ничьей, которая, уверен, понравилась многочисленным болельщикам! Убежден, именно такие матчи вернут интерес зрителей к нашему чемпионату. Желаю «Ворскле» продемонстрировать такую ​​же содержательную игру в четверг в матче Лиги конференций и одержать победу!», - написал Павелко в Facebook.