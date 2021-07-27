ПАВЕЛКО: «У руководства Ворсклы амбициозные планы по реконструкции арены»

Президент УАФ анонсировал возможные инфраструктурные улучшения в Полтаве

  • 27.07.2021 01:54
  • 40 просмотров
  • 0 комментариев
ПАВЕЛКО: «У руководства Ворсклы амбициозные планы по реконструкции арены»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко посетил матч первого тура УПЛ между «Ворсклой» и «Днепром-1» (2:2) и рассказал, что скоро полтавский клуб устроит реконструкцию стадиона.

«Поговорили с представителями Полтавщины о развитии футбольной инфраструктуры, в частности, в спортивном комплексе «Ворсклы», а также в регионе в целом, о перспективах детско-юношеского футбола региона.

Посетили матч первого тура УПЛ «Ворскла» - «Днепр-1». Уже на стадионе говорили с руководством полтавского клуба о предстоящей реконструкции арены. У руководителей клуба амбициозные планы, и это не может не радовать. Ну а сам матч закончился боевой ничьей, которая, уверен, понравилась многочисленным болельщикам! Убежден, именно такие матчи вернут интерес зрителей к нашему чемпионату. Желаю «Ворскле» продемонстрировать такую ​​же содержательную игру в четверг в матче Лиги конференций и одержать победу!», - написал Павелко в Facebook.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности