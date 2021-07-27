Янг Бойз – Слован Братислава. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Слован» Братислава.

«За путевку в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов борются «Янг Бойз» и «Слован» Братислава, которые являются чемпионами Швейцарии и Словакии. Первая встреча в Братиславе завершилась нулевой ничьей.

В рейтинге коэффициентов УЕФА швейцарская команда идет на 42-м месте. Словацкий клуб расположился на 152-й позиции.

Думаю, что «Янг Бойз» на своем поле, на искусственном покрытии, выиграет у братиславского «Слована» и пройдет дальше в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов», – сказал Бартулович.

Матч «Янг Бойз» – «Слован» Братислава состоится 28 июля. Начало встречи – в 21:15.