Янг Бойз – Слован Братислава. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 2-го раунда квалификации ЛЧ

  • 27.07.2021 01:45
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Янг Бойз – Слован Братислава. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Слован» Братислава.

«За путевку в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов борются «Янг Бойз» и «Слован» Братислава, которые являются чемпионами Швейцарии и Словакии. Первая встреча в Братиславе завершилась нулевой ничьей.

В рейтинге коэффициентов УЕФА швейцарская команда идет на 42-м месте. Словацкий клуб расположился на 152-й позиции.

Думаю, что «Янг Бойз» на своем поле, на искусственном покрытии, выиграет у братиславского «Слована» и пройдет дальше в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов», – сказал Бартулович. 

Матч «Янг Бойз» – «Слован» Братислава состоится 28 июля. Начало встречи – в 21:15.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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