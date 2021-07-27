Артем ДОВБИК: «Доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса матча»

Форвард доволен, что команда сыграла вничью

  • 27.07.2021 01:22
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Артем ДОВБИК: «Доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса матча»
© СК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал боевую ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 1-го тура УПЛ

«Доволен, что забил, доволен, что команда выдержала тяжелые полчаса, когда играла в меньшинстве. Все выложились на 100 процентов, поэтому можно сказать, что выжали максимум из сложившейся ситуации.

Чувствую себя хорошо. В конце матча уже начались судороги, ведь из-за того, что мы играли в меньшинстве, пришлось больше бегать.

Момент в первом тайме? Такие моменты надо реализовывать. Если их будет больше, то количество перейдет в реализацию», - сказал Довбик.

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Источник — СК Днепр-1

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