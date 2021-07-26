Украинское посольство в Испании поддержало Зозулю

Посольство Украины в Испании выступило с официальным заявлением, в котором поддержало украинского форварда Романа Зозулю. Его переход в «Алькоркон» может сорваться из-за того, что фанаты клуба обвиняют игрока в национализме:
«В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании в который раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозуле.
Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули.
Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!», - гласит заявление посольства в Фейсбуке.
Ранее у Зозули уже возник аналогичный конфликт с фанатами «Райо Вальекано».
Источник — Facebook
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Всі ці страйки проти Зозулі фінансуються срашистами.
Всі ці страйки проти Зозулі фінансуються срашистами.
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