Украинское посольство в Испании поддержало Зозулю

У форварда возникли проблемы с переходом в «Алькоркон»

  • 26.07.2021 21:50
  • 1806 просмотров
  • 10 комментариев
Украинское посольство в Испании поддержало Зозулю
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Посольство Украины в Испании выступило с официальным заявлением, в котором поддержало украинского форварда Романа Зозулю. Его переход в «Алькоркон» может сорваться из-за того, что фанаты клуба обвиняют игрока в национализме:

«В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании в который раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозуле.

Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули.

Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!», - гласит заявление посольства в Фейсбуке.

Ранее у Зозули уже возник аналогичный конфликт с фанатами «Райо Вальекано».

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Источник — Facebook

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.07.2021 22:38
    -1
    ava, старый ватный чудак ифанов с кучей акков, не отвечайте ему и не видитесь на него
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 26.07.2021 22:17
    0
    ava, 26.07.2021 22:13
    В Торонто для кануков.
    Ти такий продвинутий в географії.😁😁😁
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 26.07.2021 22:14
    0
    Ти ба, скільки срашистів пасеться на сайті.
    Ссылка
    ava
    online
      ava, 26.07.2021 22:13
    -2
    GloryUkraine, 26.07.2021 22:00
    Посольство мало би провести хоч якусь кампанію в Іспанії для того, щоби у іспанців розкрилися очі на події в Україні. Хай пояснять, покажуть агресію ПаРаші в Україні.
    Всі ці страйки проти Зозулі фінансуються срашистами.
    В Торонто для кануков.
    Ссылка
    ava
    online
      ava, 26.07.2021 22:12
    -1
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:58
    Міг би вже повертатися... Умовній Ворсклі/Олексадрії знадобився б...
    Диназу или Левому берегу.)))
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 26.07.2021 22:00
    -1
    Посольство мало би провести хоч якусь кампанію в Іспанії для того, щоби у іспанців розкрилися очі на події в Україні. Хай пояснять, покажуть агресію ПаРаші в Україні.
    Всі ці страйки проти Зозулі фінансуються срашистами.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:58
    -3
    Міг би вже повертатися... Умовній Ворсклі/Олексадрії знадобився б...
    Ссылка
    maxaonin8
    online
      maxaonin8, 26.07.2021 21:56
    0
    Гы-гы
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 26.07.2021 21:56
    -2
    Жаль, что только в Фейсбуке...
    Ссылка
    ava
    online
      ava, 26.07.2021 21:52
    +2
    Я думал, задержало.
    Ссылка
    ava
    online
      ava, 26.07.2021 21:52
    +2
    Я думал, задержало.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 26.07.2021 22:17
    0
    ava, 26.07.2021 22:13
    В Торонто для кануков.
    Ти такий продвинутий в географії.😁😁😁
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 26.07.2021 22:14
    0
    Ти ба, скільки срашистів пасеться на сайті.
    Ссылка
    maxaonin8
    online
      maxaonin8, 26.07.2021 21:56
    0
    Гы-гы
    Ссылка
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