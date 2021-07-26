Судебное разбирательство между Барселоной и Неймаром прекращено

Стороны сумели достигнуть компромисса

  • 26.07.2021 21:29
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Судебное разбирательство между Барселоной и Неймаром прекращено
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«Барселона» официально сообщила о том, что судебное разбирательство между клубом и экс-форвардом команды Неймаром завершено. Стороны подписали мировое соглашение.

Напомним, после своего перехода в ПСЖ в 2017 году Неймар подал в суд на «Барселону». Он требовал, чтобы каталонцы выплатили ему 40 миллионов евро бонусов за продление контракта в 2016 году.

В мае Неймар продлил свой контракт с ПСЖ до 2026 года. 29-летний бразилец выступал за «Барселону» в 2013-2017 годах.

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Источник — ФК Барселона

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