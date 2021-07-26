Терри покинул пост ассистента главного тренера Астон Виллы

«Астон Вилла» официально сообщила о том, что Джон Терри покинул пост помощника главного тренера команды Дина Смита.
Терри занимал этот пост с октября 2018 года. За это время клуб поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, а в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице.
У Терри есть лицензия УЕФА категории «Про», что позволяет ему самостоятельно возглавлять команды. В апреле 40-летний специалист мог возглавить «Шеффилд Юнайтед».
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Источник — ФК Астон Вилла
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