Терри покинул пост ассистента главного тренера Астон Виллы

«Астон Вилла» официально сообщила о том, что Джон Терри покинул пост помощника главного тренера команды Дина Смита.

Терри занимал этот пост с октября 2018 года. За это время клуб поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, а в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице.

У Терри есть лицензия УЕФА категории «Про», что позволяет ему самостоятельно возглавлять команды. В апреле 40-летний специалист мог возглавить «Шеффилд Юнайтед».