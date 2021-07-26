Терри покинул пост ассистента главного тренера Астон Виллы

Легендарный защитник будет искать новое место работы

  • 26.07.2021 20:15
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Терри покинул пост ассистента главного тренера Астон Виллы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

«Астон Вилла» официально сообщила о том, что Джон Терри покинул пост помощника главного тренера команды Дина Смита.

Терри занимал этот пост с октября 2018 года. За это время клуб поднялся из Чемпионшипа в АПЛ, а в прошлом сезоне занял 11-е место в турнирной таблице.

У Терри есть лицензия УЕФА категории «Про», что позволяет ему самостоятельно возглавлять команды. В апреле 40-летний специалист мог возглавить «Шеффилд Юнайтед».

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Источник — ФК Астон Вилла

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