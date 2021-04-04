Легенда Челси может возглавить Шеффилд Юнайтед

Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» может стать легенда «Челси» Джон Терри. Экс-защитник сборной Англии вошел в число претендентов на то, чтобы заменить Криса Уайлдера.

Сейчас «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в активе. От спасительного 17-го места команда отстает на 14 очков.

Сейчас Терри является ассистентом главного тренера «Астон Виллы». В прошлом году интерес к нему проявлял «Борнмут».