Легенда Челси может возглавить Шеффилд Юнайтед

Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» может стать легенда «Челси» Джон Терри. Экс-защитник сборной Англии вошел в число претендентов на то, чтобы заменить Криса Уайлдера.
Сейчас «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в активе. От спасительного 17-го места команда отстает на 14 очков.
Сейчас Терри является ассистентом главного тренера «Астон Виллы». В прошлом году интерес к нему проявлял «Борнмут».
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