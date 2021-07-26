Атлетико проявляет интерес к Ляказетту

Форвард «Арсенала» может продолжить карьеру в Ла Лиге

  • 26.07.2021 19:45
  • 287 просмотров
  • 3 комментария
Атлетико проявляет интерес к Ляказетту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Ляказетт

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду лондонского «Арсенала» Александеру Ляказетту. Трансферная стоимость 30-летнего француза оценивается в 28 миллионов евро.

Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 3 ассиста в 43 матчах за «Канониров» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Фернандо Торрес возглавил молодежную команду «Атлетико».

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Источник — Mundo Deportivo

(3 голоса)

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Комментарии
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 26.07.2021 20:58
    0
    А Мусса Дембеле из Лиона которого брали в аренду выкупили или нет?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 26.07.2021 20:26
    0
    такое впечатление что Атлетико деградировать собрался....
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 26.07.2021 20:25
    0
    Зачем он нужен?
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 26.07.2021 20:58
    0
    А Мусса Дембеле из Лиона которого брали в аренду выкупили или нет?
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 26.07.2021 20:26
    0
    такое впечатление что Атлетико деградировать собрался....
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 26.07.2021 20:25
    0
    Зачем он нужен?
    Ссылка
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