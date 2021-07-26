Атлетико проявляет интерес к Ляказетту

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду лондонского «Арсенала» Александеру Ляказетту. Трансферная стоимость 30-летнего француза оценивается в 28 миллионов евро.

Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 3 ассиста в 43 матчах за «Канониров» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Фернандо Торрес возглавил молодежную команду «Атлетико».