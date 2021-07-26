Фернандо Торрес возглавил молодежную команду Атлетико

Экс-нападающий «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес назначен на пост главного тренера молодежной команды «матрасников» «Хувениль А».
37-летний специалист заключил контракт сроком до конца сезона-2021/22.
Торрес присоединился к академии «Атлетико» в 11-летнем возрасте в 1995 году, а в 2001-м дебютировал в главной команде. Футболист выступал за «основу» «матрасников» с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. Всего он провел за «Атлетико» 404 матча и забил 129 голов, завоевал с командой Лигу Европы (2017/18) и вышел в финал Лиги чемпионов (2016).
В мае 2021 года Торрес завершил карьеру.
😍 Fernando @Torres vuelve a su casa— Atleti Academia (@AtletiAcademia) July 25, 2021
📋 Continuará con su formación dirigiendo al Juvenil A
👋 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨!
ℹ️ https://t.co/f4U6egA70S
🔴⚪ #FernandoIsComingHome pic.twitter.com/pmXsJX2TuI
Источник — Sport.ua
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