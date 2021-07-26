Фернандо Торрес возглавил молодежную команду Атлетико

Известный форвард начнет тренерскую карьеру

  • 26.07.2021 06:09
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Фернандо Торрес возглавил молодежную команду Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

Экс-нападающий «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес назначен на пост главного тренера молодежной команды «матрасников» «Хувениль А».

37-летний специалист заключил контракт сроком до конца сезона-2021/22.

Торрес присоединился к академии «Атлетико» в 11-летнем возрасте в 1995 году, а в 2001-м дебютировал в главной команде. Футболист выступал за «основу» «матрасников» с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. Всего он провел за «Атлетико» 404 матча и забил 129 голов, завоевал с командой Лигу Европы (2017/18) и вышел в финал Лиги чемпионов (2016).

В мае 2021 года Торрес завершил карьеру.

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Источник — Sport.ua

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