Валерий ФЕДОРЧУК: «16 клубов – только на пользу УПЛ»

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук считает, что расширение УПЛ до 16 клубов пойдет на пользу чемпионату:
«В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу. Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон».
Ранее «Рух» в первом туре УПЛ на выезде проиграл «Металлисту-1925» 1:2.
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Источник — ФК Рух Львов
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