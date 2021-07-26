Валерий ФЕДОРЧУК: «16 клубов – только на пользу УПЛ»

Хавбек «Руха» - о расширении чемпионата Украины

  • 26.07.2021 18:18
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Валерий ФЕДОРЧУК: «16 клубов – только на пользу УПЛ»
© fcmariupol.com. Валерий Федорчук

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук считает, что расширение УПЛ до 16 клубов пойдет на пользу чемпионату:

«В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу. Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон».

Ранее «Рух» в первом туре УПЛ на выезде проиграл «Металлисту-1925» 1:2.

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Источник — ФК Рух Львов

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