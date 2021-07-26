Алексей АНДРОНОВ: «Во главе сборной России группа «сбитых летчиков»

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

«Группа «сбитых летчиков» во главе сборной России — это прекрасно.

Просто хочу напомнить, что из 14 последних официальных матчей тренер Карпин выиграл 3! У «Тамбова», «Арсенала» и «Ротора»! Как он сыграл в матче международном — против «Маккаби» — напоминать незачем.

В общем, удачи ребятам. Но я не верю. Вообще. И да, на этот раз Дюков должен нести свою ответственность. Не будет Катара — до свидания. Не только для Валерия Георгиевича, которому я (несмотря ни на что) — пожелаю удачи. Она ему очень понадобится», — считает Андронов.