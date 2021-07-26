Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез»

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко подвел итоги победы над «Зарей» (1:0) в поединке 1-го тура УПЛ.

«В межсезонье «Александрию» покинули многие ведущие игроки, и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако «Александрия» качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником — «Зарей». На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.

Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив», — считает Мирошниченко.

Во втором туре УПЛ «Александрия» сыграет на выезде с «Минаем». Матч состоится 31 июля и начнется в 17:00.