Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез»

Футболист «Александрии» рассказал о победе над «Зарей» (1:0)

  • 26.07.2021 17:14
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  • 1 комментарий
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Некоторые эксперты не воспринимали нас всерьез»
© ФК Заря Луганск. Денис Мирошниченко

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко подвел итоги победы над «Зарей» (1:0) в поединке 1-го тура УПЛ.

«В межсезонье «Александрию» покинули многие ведущие игроки, и некоторые эксперты в своих комментариях не воспринимали нас всерьез. Однако «Александрия» качественно поработала на трансферном рынке, да и мы старались четко выполнять указания нового тренерского штаба.

Для нас очень важно было не разочаровать своих болельщиков в стартовом поединке с амбициозным соперником — «Зарей». На мой взгляд, благодаря правильно избранной тактике, сплоченности, мы не позволили луганчанам часто угрожать нашим воротам. Мы же могли снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше, но подводила реализация. Однако я считаю, что мы взяли верх заслуженно.

Приятно отметить, что новички легко вписались в коллектив», — считает Мирошниченко.

Во втором туре УПЛ «Александрия» сыграет на выезде с «Минаем». Матч состоится 31 июля и начнется в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 26.07.2021 17:33
    0
    Воспринимать команды и делать прогноз можно будет после первого круга.Сейчас это вообще ни очём.Вы сегодня выиграли один матч завтра вы к примеру проиграете 10.Первые 3-4 стартовые игры ничего не говорят.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.07.2021 17:33
    0
    Воспринимать команды и делать прогноз можно будет после первого круга.Сейчас это вообще ни очём.Вы сегодня выиграли один матч завтра вы к примеру проиграете 10.Первые 3-4 стартовые игры ничего не говорят.
    Ссылка
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