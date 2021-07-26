Кристиан БИЛОВАР: «Тренер дал почувствовать вкус УПЛ»

Молодой игрок «Десны» рассказал о своем дебюте в УПЛ

  • 26.07.2021 16:48
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Кристиан БИЛОВАР: «Тренер дал почувствовать вкус УПЛ»
© ФК Десна. Кристиан Биловар

20-летний защитник «Десны» Кристиан Биловар, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», рассказал о своем дебюте в УПЛ. Биловар вышел на замену в поединке 1-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0).

«Рассчитывал ли я на выход — сложно сказать. Все зависело от того, как будет складываться игра. Сегодня счет позволял выпустить защитника. Поэтому я благодарен Александру Дмитриевичу (главному тренеру «Десны» — прим. ред.) — он дал дебютировать, дал почувствовать этот вкус УПЛ. Ощущения... Все быстрее, чем в U-21. Поэтому очень доволен, буду работать дальше», — рассказал Биловар.

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Источник — ФК Десна

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