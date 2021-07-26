Микицей провел первый матч за Маруиполь после десятилетнего перерыва

В пятницу «Мариуполь» провел первый матч в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Во Львове команда сыграла вничью 1:1 с «горожанами».
Станислав Микицей провел свой первый матч за «Мариуполь» после возвращения. Ранее Станислав выступал за азовцев 10 лет назад. С 2009 по 2011 года защитник провел за мариупольскую команду 27 игр.
Богдан Вьюнник и Михаил Хромей провели свои первые матчи за «Мариуполь».
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Источник — ФК Мариуполь
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