Микицей провел первый матч за Маруиполь после десятилетнего перерыва

В пятницу «Мариуполь» провел первый матч в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Во Львове команда сыграла вничью 1:1 с «горожанами».

Станислав Микицей провел свой первый матч за «Мариуполь» после возвращения. Ранее Станислав выступал за азовцев 10 лет назад. С 2009 по 2011 года защитник провел за мариупольскую команду 27 игр.

Богдан Вьюнник и Михаил Хромей провели свои первые матчи за «Мариуполь».