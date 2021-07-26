Минай нашел замену Кополовцу на должности спортивного директора

Михаилу предложат другую работу в структуре клуба

  • 26.07.2021 14:56
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Минай нашел замену Кополовцу на должности спортивного директора
© ФК Минай. Михаил Кополовец

В последние дни команда из Закарпатья проявляет активность на трансферном рынке.

В этом есть заслуга нового спортивного директора – Сергея Билана, который раньше возглавлял Академию «Миная».

По имеющейся информации, занимавшему в последние годы эту должность Михаилу Кополовцу на следующей неделе предложат другую работу в структуре ФК «Минай».

Уже точно можно сказать, что в новом сезоне «Минай» будет выступать в сильно обновленном составе.

Напомним, что первый тур УПЛ закарпатцы пропустили, во втором они 31 июля сыграют против «Александрии».

Ранее сообщалось, что «Минай» может подписать защитника «Руха» и вратаря «Шахтера».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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