Минай нашел замену Кополовцу на должности спортивного директора

В последние дни команда из Закарпатья проявляет активность на трансферном рынке.

В этом есть заслуга нового спортивного директора – Сергея Билана, который раньше возглавлял Академию «Миная».

По имеющейся информации, занимавшему в последние годы эту должность Михаилу Кополовцу на следующей неделе предложат другую работу в структуре ФК «Минай».

Уже точно можно сказать, что в новом сезоне «Минай» будет выступать в сильно обновленном составе.

Напомним, что первый тур УПЛ закарпатцы пропустили, во втором они 31 июля сыграют против «Александрии».

Ранее сообщалось, что «Минай» может подписать защитника «Руха» и вратаря «Шахтера».