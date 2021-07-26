Дуэт с норвежцем. Агент рассказал, зачем Трабзонспору нужен Довбик

Форвард сборной Украины может перебраться в турецкий клуб

  • 26.07.2021 13:58
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Дуэт с норвежцем. Агент рассказал, зачем Трабзонспору нужен Довбик
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

В последнее время в СМИ появилась информация об интересе турецкого «Трабзонспора» к нападающему национальной сборной Украины и «Днепра-1» Артему Довбику. Агент форварда Алексей Люндовский прокомментировал эту информацию и рассказал о ходе переговоров по возможному трансферу украинца.

«Последние две недели представители «Трабзонспора» часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбику. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского «Мидтьюланна», за который в свое время выступал и нападающий «Днепра-1». И приводят пример с еще одним экс-нападающим «Мидтьюланна» - норвежцем Александром Сьорлотом, который защищая цвета «Трабзонспора» много забивал, а сейчас выступает за немецкий «Лейпциг». Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.

Поэтому надо подождать предложения «Трабзонспора», а уже потом делать какие –то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени», - сказал Люндовский.

Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард «Днепра-1» забил 6 голов в 24 матчах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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