Дуэт с норвежцем. Агент рассказал, зачем Трабзонспору нужен Довбик

В последнее время в СМИ появилась информация об интересе турецкого «Трабзонспора» к нападающему национальной сборной Украины и «Днепра-1» Артему Довбику. Агент форварда Алексей Люндовский прокомментировал эту информацию и рассказал о ходе переговоров по возможному трансферу украинца.

«Последние две недели представители «Трабзонспора» часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбику. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского «Мидтьюланна», за который в свое время выступал и нападающий «Днепра-1». И приводят пример с еще одним экс-нападающим «Мидтьюланна» - норвежцем Александром Сьорлотом, который защищая цвета «Трабзонспора» много забивал, а сейчас выступает за немецкий «Лейпциг». Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.

Поэтому надо подождать предложения «Трабзонспора», а уже потом делать какие –то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени», - сказал Люндовский.

Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард «Днепра-1» забил 6 голов в 24 матчах.