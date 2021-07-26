ФОТО. Руни и три обнаженные девушки. Уэйн угодил в скандал

Наставник «Дерби Каунти» любит развлекаться

  • 26.07.2021 13:19
  • 1303 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Руни и три обнаженные девушки. Уэйн угодил в скандал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

В Twitter выложили компрометирующие фотографии главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни в компании обнаженных девушек.

На одном из снимков экс-футболист целуется с блондинкой в ночном заведении. На других фото обнаженные девушки фотографируются на фоне спящего Руни.

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Руни решил сообщить об этом в полицию, утверждая, что девушки сделали эти снимки, когда он спал, без его разрешения. Уэйн уверен, что он стал жертвой шантажа.

Стоит отметить, что с 2008 года 35-летний специалист находится в браке. Пара воспитывает четырех сыновей.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.07.2021 13:25
    0
    в чем скандал? вот если б он с мужиками голыми был, это скандал)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:25
    0
    Вечно бухой в хлам и со скандалами, странно шо ещё не развелись
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.07.2021 13:25
    0
    в чем скандал? вот если б он с мужиками голыми был, это скандал)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:25
    0
    Вечно бухой в хлам и со скандалами, странно шо ещё не развелись
    Ссылка
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