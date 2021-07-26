ФОТО. Руни и три обнаженные девушки. Уэйн угодил в скандал

В Twitter выложили компрометирующие фотографии главного тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни в компании обнаженных девушек.

На одном из снимков экс-футболист целуется с блондинкой в ночном заведении. На других фото обнаженные девушки фотографируются на фоне спящего Руни.

Руни решил сообщить об этом в полицию, утверждая, что девушки сделали эти снимки, когда он спал, без его разрешения. Уэйн уверен, что он стал жертвой шантажа.

Стоит отметить, что с 2008 года 35-летний специалист находится в браке. Пара воспитывает четырех сыновей.

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