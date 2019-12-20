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ФОТО. Как выглядит новый дом семьи Руни за £20 млн

Уэйн Руни после возвращения из MLS будет играющим тренером «Дерби Каунти»

  • 20.12.2019 05:44
  • 3624 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Как выглядит новый дом семьи Руни за £20 млн
© The Sun
34-летний экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни, играющий тренер «Дерби Каунти», скоро переедет с семьей в новый дом за 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 23.5 млн евро), который расположен в графстве Чешир.
 
Элитный особняк будет оснащен серьезными мерами безопасности. Строители разработали подземный маршрут, соединяющий дом с близлежащим гаражом. Дом оснащен подземным бункером. На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн. Дом имеет отдельные лифты – один для членов семьи, другой для посетителей. На территории в 16 га будут располагаться конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных рыболовных озера.
 
Смотрите фото нового дома Руни, опубликованные в британских таблоидах.
 
 
 
 
 
 
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Источник — The Sun

(1 голос)

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 20.12.2019 07:05
    +1
    О секретном тунеле теперь знают все)))
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 20.12.2019 07:05
    +1
    О секретном тунеле теперь знают все)))
    Ссылка
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