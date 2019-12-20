ФОТО. Как выглядит новый дом семьи Руни за £20 млн

34-летний экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни, играющий тренер «Дерби Каунти», скоро переедет с семьей в новый дом за 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 23.5 млн евро), который расположен в графстве Чешир.

Элитный особняк будет оснащен серьезными мерами безопасности. Строители разработали подземный маршрут, соединяющий дом с близлежащим гаражом. Дом оснащен подземным бункером. На первом этаже особняка находятся телевизионная комната, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн. Дом имеет отдельные лифты – один для членов семьи, другой для посетителей. На территории в 16 га будут располагаться конюшни, гараж на шесть автомобилей, оранжерея и два искусственных рыболовных озера.

Смотрите фото нового дома Руни, опубликованные в британских таблоидах.