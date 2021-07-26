Динамо ищет команды для Костевича и Кадири

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб занимается поисками новых команд для защитника Владимира Костевича и опорника Мохаммеда Кадири.
«Занимаемся поисками клубов для этих игроков, на них не рассчитывают».
«Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, а Кадири нужно где-то играть, чтобы можно было отдать в аренду или продать», - сказал Суркис.
Ранее Суркис рассказал о дальнейших планах по поводу Владислава Кулача.
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Источник — ТаТоТаке
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+ переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
+ переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
+ переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
+ переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
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