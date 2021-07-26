Динамо ищет команды для Костевича и Кадири

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб занимается поисками новых команд для защитника Владимира Костевича и опорника Мохаммеда Кадири.

«Занимаемся поисками клубов для этих игроков, на них не рассчитывают».

«Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, а Кадири нужно где-то играть, чтобы можно было отдать в аренду или продать», - сказал Суркис.

Ранее Суркис рассказал о дальнейших планах по поводу Владислава Кулача.