Динамо ищет команды для Костевича и Кадири

Игроки не останутся в Киеве

  • 26.07.2021 12:45
  • 2199 просмотров
  • 8 комментариев
Динамо ищет команды для Костевича и Кадири
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что клуб занимается поисками новых команд для защитника Владимира Костевича и опорника Мохаммеда Кадири.

«Занимаемся поисками клубов для этих игроков, на них не рассчитывают».

«Костевич приходит в себя после тяжелой травмы, а Кадири нужно где-то играть, чтобы можно было отдать в аренду или продать», - сказал Суркис.

Ранее Суркис рассказал о дальнейших планах по поводу Владислава Кулача.

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Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:44
    0
    dd dent, 26.07.2021 13:43
    Да там мутноватое вышло с костевичем подписание, пока предварительный подписывали то не успел доехать уже травма делительная как и срок аренды,
    + переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
    И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
    В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
    Срок не аренды, а с ним на 3 года хотел написать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:43
    0
    APL, 26.07.2021 13:34
    Ну на рахунок Кадірі спорити не буду, а ось Костевича підписали ще до травми, так що тут як в лотереї, мабуть все таки травма Костевичу дуже сильно зашкодила на продовження кар'єри
    Да там мутноватое вышло с костевичем подписание, пока предварительный подписывали то не успел доехать уже травма делительная как и срок аренды,
    + переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
    И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
    В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.07.2021 13:38
    0
    Andy Chak, 26.07.2021 12:54
    Ну і нахєра було з Лєхом по Костевичу кіно робити? Мудаки семітськи!!!
    А яке кіно? ДК підписало з Костевичем попередній контракт, поляки хотіли бабки за нього однак не змогли домовитись з Костевичем про продовження контракту, але травма, яка не була на вигоду самому гравцеві і ДК, тут хіба що ляхи з полегшенням зітхнули
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.07.2021 13:34
    0
    dd dent, 26.07.2021 13:20
    Зачем спрашивается брали обоих? Не понятно. Тем более с травмой ю
    Ну на рахунок Кадірі спорити не буду, а ось Костевича підписали ще до травми, так що тут як в лотереї, мабуть все таки травма Костевичу дуже сильно зашкодила на продовження кар'єри
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:20
    +1
    Зачем спрашивается брали обоих? Не понятно. Тем более с травмой ю
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.07.2021 12:58
    0
    Костевич може і в Німеччині заграти. Хороший гравець, але з європейським менталітетом. Йому в Україні важко. Тут курятник ще той.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 26.07.2021 12:58
    -2
    А че искать то, в Черносливец отправляйте)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.07.2021 12:54
    -2
    Ну і нахєра було з Лєхом по Костевичу кіно робити? Мудаки семітськи!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:20
    +1
    Зачем спрашивается брали обоих? Не понятно. Тем более с травмой ю
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:44
    0
    dd dent, 26.07.2021 13:43
    Да там мутноватое вышло с костевичем подписание, пока предварительный подписывали то не успел доехать уже травма делительная как и срок аренды,
    + переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
    И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
    В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
    Срок не аренды, а с ним на 3 года хотел написать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 13:43
    0
    APL, 26.07.2021 13:34
    Ну на рахунок Кадірі спорити не буду, а ось Костевича підписали ще до травми, так що тут як в лотереї, мабуть все таки травма Костевичу дуже сильно зашкодила на продовження кар'єри
    Да там мутноватое вышло с костевичем подписание, пока предварительный подписывали то не успел доехать уже травма делительная как и срок аренды,
    + переход Костевича в «Динамо» состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о нем из сообщений в прессе. Румынский специалист выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство «Динамо» будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
    И Кадири не пойми зачем брали если уровень низкий совсем.
    В общем вместо этих пучков игроков от бесплатно до рапу млн, покупали б лучше легов средней руки хотя бы, а то такие подписание как раньше всякие метадоны условные делали и ничем это не заканчивалось почти никогда и не закончится
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.07.2021 13:38
    0
    Andy Chak, 26.07.2021 12:54
    Ну і нахєра було з Лєхом по Костевичу кіно робити? Мудаки семітськи!!!
    А яке кіно? ДК підписало з Костевичем попередній контракт, поляки хотіли бабки за нього однак не змогли домовитись з Костевичем про продовження контракту, але травма, яка не була на вигоду самому гравцеві і ДК, тут хіба що ляхи з полегшенням зітхнули
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 26.07.2021 13:34
    0
    dd dent, 26.07.2021 13:20
    Зачем спрашивается брали обоих? Не понятно. Тем более с травмой ю
    Ну на рахунок Кадірі спорити не буду, а ось Костевича підписали ще до травми, так що тут як в лотереї, мабуть все таки травма Костевичу дуже сильно зашкодила на продовження кар'єри
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.07.2021 12:58
    0
    Костевич може і в Німеччині заграти. Хороший гравець, але з європейським менталітетом. Йому в Україні важко. Тут курятник ще той.
    Ссылка
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