Луческу еще не определился по поводу подписания Кулача

Президент «Динамо» Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке рассказал о том, что форвард Владислав Кулач все еще имеет шанс остаться в команде.

«Что касается Кулача, то решение примет Мирча Луческу после завершения сборов», - сказал Суркис.

Игрок находится в «Динамо» на просмотре. В минувшем сезоне в составе «Ворсклы» Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.

По информации ТаТоТаке, Кулач, скорее всего, все же покинет состав киевлян. Летом клуб подписал вингера Дениса Антюха и взял в аренду форварда Илью Шкурина.