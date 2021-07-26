Луческу еще не определился по поводу подписания Кулача

Президент «Динамо» Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке рассказал о том, что форвард Владислав Кулач все еще имеет шанс остаться в команде.
«Что касается Кулача, то решение примет Мирча Луческу после завершения сборов», - сказал Суркис.
Игрок находится в «Динамо» на просмотре. В минувшем сезоне в составе «Ворсклы» Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.
По информации ТаТоТаке, Кулач, скорее всего, все же покинет состав киевлян. Летом клуб подписал вингера Дениса Антюха и взял в аренду форварда Илью Шкурина.
Источник — ТаТоТаке
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