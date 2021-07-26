Тренер Кривбасса: «Мы понимаем, какую высокую цель поставило руководство»

Геннадий Приходько рассказал о старте в Первой лиге

  • 26.07.2021 11:13
  • 1012 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Кривбасса: «Мы понимаем, какую высокую цель поставило руководство»
© fckryvbas.com

Наставник Геннадий Приходько прокомментировал победу «Кривбасса» над «Олимпиком» 4:1 в первом туре сезона Первой лиги.

Клуб летом подписал уже 14 новичков и нацелен на УПЛ.

- Во-первых, хочу поздравить Кривой Рог с Первой лигой и первой победой в сезоне. Относительно игры, то первая игра всегда традиционно тяжелая, ведь команда только входит в сезон. У нас много новых футболистов, не хватает сыгранности и взаимопонимания. Счет 4:1, но впереди еще много работы.

Команде необходимо сыграться, чтобы мы еще лучше понимали друг друга, понимали, что хочет тренерский штаб. Команде большая благодарность за эту игру. Функционально мы выдержали. Но надо добавлять в технике и тактике. Будем работать в этом направлении, впереди недельный цикл подготовки.

Мы должны добавлять с каждым матчем. Отдельная благодарность за поддержку наших болельщиков. «Кривбасс» забил четыре гола, но мог и больше.

- Как психологически настраивали команду на первый матч сезона?

- Все профессионалы, и прекрасно понимают высокие цели и задачи, которые стоят перед «Кривбассом». Договорились внутри коллектива, что в каждом матче будем биться за результат, за победу. Обещаю вам, что «Кривбасс» будет бороться за каждую победу до последнего. Работы еще очень много, мы это понимаем.

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Источник — ФК Кривбасс

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 11:39
    +1
    Надо Юзика поставить играющим тренером и будет вам счастье.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.07.2021 11:16
    +2
    Та що там керівництво. Ви повинні виправдати високі сподівання самого .... та Юзіка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.07.2021 11:16
    +2
    Та що там керівництво. Ви повинні виправдати високі сподівання самого .... та Юзіка
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.07.2021 11:39
    +1
    Надо Юзика поставить играющим тренером и будет вам счастье.
    Ссылка
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