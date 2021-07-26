Сергей БУЛЕЦА: «Главное, не опускать руки после поражения от Александрии»

Луганская «Заря» уступила «Александрии» (0:1) в первом туре Украинской Премьер-лиги. Полузащитник луганчан Сергей Булеца прокомментировал игру.

«Это был не наш день. Тяжело пришлось, моменты создавали, но не могли забить. Виктор Скрипник в раздевалке поддержал команду. Главное, чтобы мы голову не опускали и шли к цели. Нам нужно поскорее забыть матч с «Александрией». Что касается моей адаптации в «Заре», то тренер и коллектив приняли меня, как родного, и все прошло легко и быстро», - сказал Булеца.