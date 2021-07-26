МИКОЛЕНКО: «Набираю лишний вес после отпуска, сейчас нужно сбросить 1,5 кг»

Молодой защитник «Динамо» рассказал о своем состоянии

  • 26.07.2021 09:59
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
МИКОЛЕНКО: «Набираю лишний вес после отпуска, сейчас нужно сбросить 1,5 кг»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко признался, что во время отпуска набирает лишний вес.

«Все любят покушать. Сейчас нагрузки такие, что все время хочется кушать.

Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг», – сказал Миколенко.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.07.2021 10:40
    0
    1,5кг... мне б твои проблемы)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.07.2021 10:40
    0
    1,5кг... мне б твои проблемы)
    Ссылка
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