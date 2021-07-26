МИКОЛЕНКО: «Набираю лишний вес после отпуска, сейчас нужно сбросить 1,5 кг»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко признался, что во время отпуска набирает лишний вес.

«Все любят покушать. Сейчас нагрузки такие, что все время хочется кушать.

Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг», – сказал Миколенко.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко.