МИКОЛЕНКО: «Набираю лишний вес после отпуска, сейчас нужно сбросить 1,5 кг»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко признался, что во время отпуска набирает лишний вес.
«Все любят покушать. Сейчас нагрузки такие, что все время хочется кушать.
Я после отпуска набираю, могу набрать 2-3 кг. Но потом у меня быстро вес уходить. Знаю, что мне нужно сейчас сбросить 1,5 кг, перед сбором было 2,5 кг», – сказал Миколенко.
Ранее стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.