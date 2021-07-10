Стало известно, сколько Динамо требует у Ромы за Миколенко

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Итальянский клуб видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму.
«Динамо» требует за Миколенко более 15 миллионов евро. «Рома» удовлетворить запросы «Динамо» пока что не готова.
Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — il Romanista
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
А это херня какая-то.
Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
А это херня какая-то.
Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
А это херня какая-то.
Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
А это херня какая-то.
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.