Стало известно, сколько Динамо требует у Ромы за Миколенко

Римскому клубу будет трудно подписать защитника

  • 10.07.2021 15:55
  • 9980 просмотров
  • 21 комментарий
Стало известно, сколько Динамо требует у Ромы за Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Итальянский клуб видит в нем замену Леонардо Спинаццоле, который получил тяжелую травму.

«Динамо» требует за Миколенко более 15 миллионов евро. «Рома» удовлетворить запросы «Динамо» пока что не готова.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Миколенко в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — il Romanista

(11 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 10.07.2021 17:38
    -1
    Много ключевых ошибок было из-за которых голы, 2 спомнил. То что он единоборств много выиграл хорошо но может он в центре поля выиграл? ведь он по всей бровке, защитнику нужно не допу кать ключевых ошибок возле ворот, а то прикасании упал то пропустил игрока
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 10.07.2021 17:36
    0
    Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Это очень старая инфа. По Ундеру и Мате точно.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2021 17:36
    -1
    Віктор Цух, 10.07.2021 17:20
    Миколенко найкращий гравець євро у виграних єдиноборствах..-що ще вам проявити?
    Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
    Не знаю, может по статистике он и лучший, но после двух голевых ошибок с Нидерландами (особенно после второй) его ценник думаю значительно снизился. Одно дело привезти в рядовом матче УПЛ, другое в финальной части Евро.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 10.07.2021 17:34
    -1
    Если человек еврей то всё не просто
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 10.07.2021 17:28
    0
    CHarivnyk, 10.07.2021 16:26
    После провальных игр на Евро, десятка, максимум.
    Это не колхозников в чемпионате Украины возить.
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    0
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    0
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 10.07.2021 17:23
    -3
    you.me.owls from space, 10.07.2021 16:52
    Динамо нужна проверка реальностью небольшая. Им пора бы перестать мечтать и начинать отпускать игроков за 2-3, максимум 5мдл. Такова цена любому игроку, который нчиего кроме УПЛ не видел. Откуда 10? За что?
    Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
    А это херня какая-то.
    Пока космические совы бороздят просторы Большого Магелланова Облака?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 17:22
    -1
    Віктор Цух, 10.07.2021 17:20
    Миколенко найкращий гравець євро у виграних єдиноборствах..-що ще вам проявити?
    Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
    Надо лучшему игроку вручить приз - чугунный унитаз
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:20
    +3
    Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
    Миколенко найкращий гравець євро у виграних єдиноборствах..-що ще вам проявити?
    Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 17:19
    -2
    Ой, да пусть бокопор гниёт у голубых - рылом не вышел играть в Европах
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:17
    +1
    you.me.owls from space, 10.07.2021 16:52
    Динамо нужна проверка реальностью небольшая. Им пора бы перестать мечтать и начинать отпускать игроков за 2-3, максимум 5мдл. Такова цена любому игроку, который нчиего кроме УПЛ не видел. Откуда 10? За что?
    Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
    А это херня какая-то.
    лікуйся друже...і тоді розкажеш чому нєваляшка неймар мав ціник у 300 млн))))
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 10.07.2021 16:52
    -1
    Динамо нужна проверка реальностью небольшая. Им пора бы перестать мечтать и начинать отпускать игроков за 2-3, максимум 5мдл. Такова цена любому игроку, который нчиего кроме УПЛ не видел. Откуда 10? За что?
    Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
    А это херня какая-то.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    +9
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 10.07.2021 16:26
    -13
    После провальных игр на Евро, десятка, максимум.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 10.07.2021 16:12
    +5
    "в Ромы"...ну и селюки жеж редакторы...по-русски раз уж пишите,то нормально переводите с украиноязычной версии сайта,ленивцы
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 10.07.2021 16:08
    +4
    Так п'ятнашка, якщо це звісно правда, це адекватна ціна на Миколенка
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 10.07.2021 16:08
    +16
    П...ц, а сколько они хотели, и так реально недорого.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.07.2021 16:08
    +11
    Transfermarkt оценивает в 17, а они хотели купить дешевле 15? Или слух - вброс низкого качества, или в Роме совсем с ума сошли.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 10.07.2021 15:57
    -8
    Та Рома нищеброды, это как Динамо только в Италии...максимум 6-7 лямов могут
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 10.07.2021 16:08
    +16
    П...ц, а сколько они хотели, и так реально недорого.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.07.2021 16:08
    +11
    Transfermarkt оценивает в 17, а они хотели купить дешевле 15? Или слух - вброс низкого качества, или в Роме совсем с ума сошли.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    +9
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 10.07.2021 16:12
    +5
    "в Ромы"...ну и селюки жеж редакторы...по-русски раз уж пишите,то нормально переводите с украиноязычной версии сайта,ленивцы
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 10.07.2021 16:08
    +4
    Так п'ятнашка, якщо це звісно правда, це адекватна ціна на Миколенка
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:20
    +3
    Vladislav Pohily, 10.07.2021 16:34
    15-17 млн вполне адекватные деньги по нынешним временам. Если бы на Евро себя проявил можно было бы и 20 требовать.
    Миколенко найкращий гравець євро у виграних єдиноборствах..-що ще вам проявити?
    Миколенка сурок дешевше 30 лямів не продає(може і з 5 але 25 налом)
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:17
    +1
    you.me.owls from space, 10.07.2021 16:52
    Динамо нужна проверка реальностью небольшая. Им пора бы перестать мечтать и начинать отпускать игроков за 2-3, максимум 5мдл. Такова цена любому игроку, который нчиего кроме УПЛ не видел. Откуда 10? За что?
    Может быть тогда наши игроку смогуть, по примеру Дании, поиграть в сильных чемпионатах, пусть даже и за середняков, и потом еерить в сборной.
    А это херня какая-то.
    лікуйся друже...і тоді розкажеш чому нєваляшка неймар мав ціник у 300 млн))))
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 10.07.2021 17:36
    0
    Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Это очень старая инфа. По Ундеру и Мате точно.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 10.07.2021 17:28
    0
    CHarivnyk, 10.07.2021 16:26
    После провальных игр на Евро, десятка, максимум.
    Это не колхозников в чемпионате Украины возить.
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    0
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Ссылка
    Віктор Цух
    online
      Віктор Цух, 10.07.2021 17:25
    0
    Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето-
    первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
    В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
    Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
    Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
    Ссылка
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