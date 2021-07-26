Рейтинг ATP. Крутых поднялся на 101 позицию, установив личный рекорд

Марченко и Стаховский также немного улучшили позиции

  • 26.07.2021 09:42
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Рейтинг ATP. Крутых поднялся на 101 позицию, установив личный рекорд
© ФТУ. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины провели три турнира ATP.  В Гштаде победил норвежец Каспер Рууд, в Лос-Кабос – Кэмерон Норри из Великобритании, в Умаге – Карлос Алькарас.

18-летний испанец после этого успеха поднялся на 55-е место в мировом рейтинге.

В топ-20 произошло одно изменение, Гаєль Монфис поднялсся на 17-ю строчку, опередив Алекса де Минаура.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то наиболее мощный рывок удалось совершить Алексею Крутых, который дошел до полуфинала челленджере в Казахстане. Он поднялся на 101 позицию. Илья Марченко добавил три строчки, Сергей Стаховский – одну.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В топ-8 Чемпионской гонки изменений нет, но Рууд поднялся на девятую строчку.
 
Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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