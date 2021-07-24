Украинец Крутых уступил в полуфинале челленджера в Казахстане

21-летний спортсмен завершил выступления в Нур-Султане

  • 24.07.2021 09:36
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Украинец Крутых уступил в полуфинале челленджера в Казахстане
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№503 ATP) не смог пробиться в финал челленджера в Нур-Султане.
 
В матче 1/2 финала 21-летний украинец уступил представителю Австралии Джейсону Кублеру (№305 ATP).
 
Нур-Султан. Полуфинал
Алексей Крутых (Украина) – Джейсон Кублер (Австралия) – 1:6, 3:6

Для украинца это дебютный полуфинал турнира ATP.

Отметим, что Крутых также вышел в финал парного разряда на челленджере у Нур-Султане.

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Источник — Sport.ua

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