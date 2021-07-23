Нур-Султан. Крутых обыграл Стаховского на пути в финал парного разряда

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел в финал парного разряда на челленджере у Нур-Султане.
Алексей в паре с казахстанцем Григорием Ломакиным переиграл украинца Сергея Стаховского и канадца Питера Полански.
Нур-Султан. 1/2 финала парного разряда
Алексей Крутых / Григорий Ломакин – Сергей Стаховский / Питер Полански – 6:3, 6:7(9), 10-7
Отметим, что Крутых также сыграет и в полуфинале одиночного разряда.
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Источник — Sport.ua
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