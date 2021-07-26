Юрий ГУРА: «Моменты у Зари были приличные, но фарт был у нас»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы довольны результатом. Боженька нам помог. Моменты были у «Зари» довольно-таки приличные, но фарт был у нас.
«Заря» – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая», - сказал Гура.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.