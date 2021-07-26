Юрий ГУРА: «Моменты у Зари были приличные, но фарт был у нас»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы довольны результатом. Боженька нам помог. Моменты были у «Зари» довольно-таки приличные, но фарт был у нас.

«Заря» – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая», - сказал Гура.