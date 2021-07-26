Валерий КРИВЕНЦОВ: «Два быстрых гола определили исход матча»

Наставник «Металлиста 1925» назвал определяющий фактор победы над «Рухом»

  • 26.07.2021 04:39
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Валерий КРИВЕНЦОВ: «Два быстрых гола определили исход матча»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов проанализировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 1 тура украинской Премьер-лиги.

«Завоеванные три очка при домашних трибунах важны. Матч был тяжелым для нас, потому что имея одного нападающего, который получил травму, вынуждены были выпускать Фабиньо.

Два быстрых гола определили исход матча, ребята начали играть по счету», - сказал Кривенцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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