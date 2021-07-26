Президент Вереса: «Основная цель – не вылететь»

Иван Надеин озвучил задание на сезон

  • 26.07.2021 03:57
  • 54 просмотра
  • 0 комментариев
Президент Вереса: «Основная цель – не вылететь»
© ФК Верес

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о задачах команды на новый сезон, а также раскрыл подробности строительства клубной инфраструктуры.

«Задача перед командой - побеждать в каждой игре. Основная цель не вылететь. Большинство ребят прошли с нами путь со Второй лиги, поэтому мы сделали усиления в каждую линию с опытом Премьер-лиги. Это Пасич, Клец, Шестаков, Гечев, Кичак.

У нас полная заявка. Мы сохранили тех игроков, которые были в Первой лиге. Тренерский штаб просил найти усиления в центре поля и защите, но не зашли кандидатуры, которая бы нам подошла.

В этом году на стадион выделено больше денег, чем за предыдущие три года. Весной мы начнем или готовиться к играм, или к финальной аттестации. В следующем году «Верес» точно вернется в Ровно. Благодарен каждому болельщику, который приехал поддержать команду в Луцк. По Киеву на Олимпийский можно ехать дольше, чем из Ровно доехать до Луцка.

Мы получили 8 гектаров земли для строительства базы. Ждем документацию с неделю. До конца года хотим закончить два полноценных поля с натуральным и искусственным покрытием. Без инфраструктуры мы не построим клуба, который не зависит от внешних факторов. Это наша основная задача», - сказал Надеин.

Напомним, в первом туре чемпионата УПЛ «Верес» сыграл вничью с «Колосом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности