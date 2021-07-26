Президент Вереса: «Основная цель – не вылететь»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о задачах команды на новый сезон, а также раскрыл подробности строительства клубной инфраструктуры.

«Задача перед командой - побеждать в каждой игре. Основная цель не вылететь. Большинство ребят прошли с нами путь со Второй лиги, поэтому мы сделали усиления в каждую линию с опытом Премьер-лиги. Это Пасич, Клец, Шестаков, Гечев, Кичак.

У нас полная заявка. Мы сохранили тех игроков, которые были в Первой лиге. Тренерский штаб просил найти усиления в центре поля и защите, но не зашли кандидатуры, которая бы нам подошла.

В этом году на стадион выделено больше денег, чем за предыдущие три года. Весной мы начнем или готовиться к играм, или к финальной аттестации. В следующем году «Верес» точно вернется в Ровно. Благодарен каждому болельщику, который приехал поддержать команду в Луцк. По Киеву на Олимпийский можно ехать дольше, чем из Ровно доехать до Луцка.

Мы получили 8 гектаров земли для строительства базы. Ждем документацию с неделю. До конца года хотим закончить два полноценных поля с натуральным и искусственным покрытием. Без инфраструктуры мы не построим клуба, который не зависит от внешних факторов. Это наша основная задача», - сказал Надеин.

Напомним, в первом туре чемпионата УПЛ «Верес» сыграл вничью с «Колосом».