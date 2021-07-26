Манор СОЛОМОН: «Продемонстрировали философию нашего тренера»

Хавбек «Шахтера» – о победе над «Ингульцом»

  • 26.07.2021 03:38
  • 70 просмотров
  • 0 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Продемонстрировали философию нашего тренера»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал матч первого тура УПЛ с «Ингульцом» (2:1).

«Доволен тем, что взяли три очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за «Шахтер».

Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера Роберто Де Дзерби. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше», - сказал Соломон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности