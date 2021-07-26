Манор СОЛОМОН: «Продемонстрировали философию нашего тренера»

Израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал матч первого тура УПЛ с «Ингульцом» (2:1).

«Доволен тем, что взяли три очка. Счастлив, что отдал ассист на Траоре и помог ему забить первый гол за «Шахтер».

Важная победа. Мы показали, чего стоим, и продемонстрировали философию нашего тренера Роберто Де Дзерби. Уверен, в следующей игре мы покажем даже больше», - сказал Соломон.