Иван ФЕДЫК: «Забили сами себе»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык подвел итоги матча против харьковского «Металлиста 1925» (1:2) в 1 туре украинской Премьер-лиги.
«Металист» очень хотел сегодня победить. Мы сами себе забили два гола, после этого трудно было отыграться.
Попробовали делать некоторые моменты, чтобы отыграться, однако не получилось», - сказал Федык.
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Источник — Футбол 1/2/3
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