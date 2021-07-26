Иван ФЕДЫК: «Забили сами себе»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык подвел итоги матча против харьковского «Металлиста 1925» (1:2) в 1 туре украинской Премьер-лиги.

«Металист» очень хотел сегодня победить. Мы сами себе забили два гола, после этого трудно было отыграться.

Попробовали делать некоторые моменты, чтобы отыграться, однако не получилось», - сказал Федык.