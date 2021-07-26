Антон Савин провел первый с октября 2010 года матч в УПЛ

Вслед за вратарем «Вереса» Богданом Когутом состоялось возращение в элиту после длительного перерыва и полузащитника «Металлиста-1925» Антона Савина. До поединка харьковчан с «Рухом» единственный матч в УПЛ он провел, защищая тогда ряды донецкого «Металлурга», 2 октября 2010 года в гостях против «Арсенала» (1:3), Среди полевых игроков более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только Денис Ковба, Александр Яковенко и Виталий Павлов.

Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины