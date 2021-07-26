Антон Савин провел первый с октября 2010 года матч в УПЛ

Вслед за вратарем «Вереса» Богданом Когутом состоялось возращение в элиту после длительного перерыва и полузащитника «Металлиста-1925» Антона Савина. До поединка харьковчан с «Рухом» единственный матч в УПЛ он провел, защищая тогда ряды донецкого «Металлурга», 2 октября 2010 года в гостях против «Арсенала» (1:3), Среди полевых игроков более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только Денис Ковба, Александр Яковенко и Виталий Павлов.
Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
11 лет 287 дней
|
Денис КОВБА
|
21.05.2000
|
Звезда
|
03.03.2012
|
Александрия
|
11 лет 162 дня
|
Александр ЯКОВЕНКО
|
25.09.2004
|
Металлист
|
05.03.2016
|
Динамо
|
11 лет 119 дней
|
Виталий ПАВЛОВ
|
23.05.2009
|
Кривбасс
|
19.09.2020
|
Ингулец
|
11 лет 78 дней
|
Артем ШТАНЬКО
|
25.06.1999
|
Николаев
|
11.09.2010
|
Кривбасс
|
10 лет 328 дней
|
Александр СОКОРЕНКО
|
15.08.1999
|
Таврия
|
09.07.2010
|
Севастополь
|
10 лет 296 дней
|
Антон САВИН
|
02.10.2010
|
Металлург Д
|
25.07.2021
|
Металлист-1925
|
10 лет 96 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
27.05.1999
|
Динамо
|
31.08.2009
|
Динамо
|
10 лет 93 дня
|
Вячеслав РЯБОВ
|
16.05.2009
|
Кривбасс
|
17.08.2019
|
Колос
|
10 лет 90 дней
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
01.12.1994
|
Динамо
|
01.03.2005
|
Металлист
|
10 лет 40 дней
|
Александр МАЛЫГИН
|
13.06.1996
|
Заря
|
23.07.2006
|
Заря
|
10 лет 7 дней
|
Богдан КОГУТ
|
17.07.2011
|
Оболонь
|
24.07.2021
|
Верес
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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