Антон Савин провел первый с октября 2010 года матч в УПЛ

Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только три полевых игрока

  • 26.07.2021 02:58
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Антон Савин провел первый с октября 2010 года матч в УПЛ
© ФК Металлист 1925. Антон Савин

Вслед за вратарем «Вереса» Богданом Когутом состоялось возращение в элиту после длительного перерыва и полузащитника «Металлиста-1925» Антона Савина. До поединка харьковчан с «Рухом» единственный матч в УПЛ он провел, защищая тогда ряды донецкого «Металлурга», 2 октября 2010 года в гостях против «Арсенала» (1:3), Среди полевых игроков более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только Денис Ковба, Александр Яковенко и Виталий Павлов.

Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Игрок

Дата

Клуб

Дата

Клуб

11 лет 287 дней

Денис КОВБА

21.05.2000

Звезда

03.03.2012

Александрия

11 лет 162 дня

Александр ЯКОВЕНКО

25.09.2004

Металлист

05.03.2016

Динамо

11 лет 119 дней

Виталий ПАВЛОВ

23.05.2009

Кривбасс

19.09.2020

Ингулец

11 лет 78 дней

Артем ШТАНЬКО

25.06.1999

Николаев

11.09.2010

Кривбасс

10 лет 328 дней

Александр СОКОРЕНКО

15.08.1999

Таврия

09.07.2010

Севастополь

10 лет 296 дней

Антон САВИН

02.10.2010

Металлург Д

25.07.2021

Металлист-1925

10 лет 96 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

27.05.1999

Динамо

31.08.2009

Динамо

10 лет 93 дня

Вячеслав РЯБОВ

16.05.2009

Кривбасс

17.08.2019

Колос

10 лет 90 дней

Александр ПРИЗЕТКО

01.12.1994

Динамо

01.03.2005

Металлист

10 лет 40 дней

Александр МАЛЫГИН

13.06.1996

Заря

23.07.2006

Заря

10 лет 7 дней

Богдан КОГУТ

17.07.2011

Оболонь

24.07.2021

Верес
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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